Стала известна последняя воля Любови Успенской

Любовь Успенская выступает перед зрителями с подросткового возраста. С 16 лет она зарабатывает музыкой на жизнь. Правда, поначалу артистка пела в ресторанах, а первый альбом выпустила лишь в 1985 году, когда ей было чуть за 30.

Продюсером Успенской тогда выступил Михаил Шуфутинский. При чем жила и работала Любовь Залмановна в США, а в Россию она приехала лишь в 1993 году. В девяностых вышел клип на песню "Кабриолет", и артистка стала звездой. После этого певица начала сотрудничать с поэтом-песенником Михаилом Таничем. За свою карьеру Успенская удостоилась 16 премий "Шансон года".

Любовь Залмановна призналась, что выступает уже более 55 лет. Артистка обожает сцену и не хочет расставаться со зрителями до самой смерти. 71-летняя королева шансона публично озвучила свою последнюю волю.

"Считаю, что я обручилась со сценой. Она для меня как жених, как мой суженный. Сцена — это мое! И я хочу умереть на сцене!", — заявила Успенская Пятому каналу.