Израиль начал масштабную мобилизацию резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабной мобилизации резервистов в связи с подготовкой полномасштабного наступления на город Газа.

Как пишет The Jerusalem Post, мобилизованные военнослужащие получат полный комплект тактического снаряжения, личное обмундирование и оружие, специально подобранное под конкретные задачи.

Параллельно подразделения резервистов проходят интенсивные тренировки для ведения боевых действий как в городских условиях, так и на открытой местности, с целью повысить уровень боеготовности

Эти сообщения появились на фоне утверждений йеменского движения хуситов о том, что они впервые атаковали здание Генштаба Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Также хуситы сообщают об ударах беспилотниками по электростанции, аэропорту Бен-Гурион и порту в Израиле.

До того движение пригрозило Израилю "мрачными днями" в ответ на гибель почти всего своего руководства вместе с премьером Ахмедом Галибом ар-Рахави от удара ЦАХАЛ по Сане.

Ранее глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заверил, что Израиль находится на решающем этапе борьбы с палестинской группировкой ХАМАС, а освобождение захваченных ею заложников "идет рука об руку" с победой.