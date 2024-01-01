Ким Чен Ын впервые взял дочь в важную зарубежную поездку

Дочь лидера КНДР, предположительно, сопровождает своего отца Ким Чен Ына в ходе его официального визита в Китай для участия в празднованиях по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.

Как сообщает Yonhap, на снимках прибывшего в Пекин поезда Ким Чен Ына можно разглядеть фигуру, в которой угадывается дочь лидера КНДР Ким Чжу Э, хотя лицо разглядеть практически невозможно.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи также заявила, что "Ким Чжу Э, судя по всему, сопровождает Ким Чен Ына". Однако официально этого пока не подтверждали ни в Пхеньяне, ни в Пекине.

Летом 2024 года южнокорейская разведка утверждала, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына начали готовить в качестве возможной преемницы отца. Северокорейская пресса называет девочку словом, которое переводится как "проводник, освещающий путь в революционной борьбе".

Колумнист Гордон Чанг, комментируя появление дочери лидера КНДР на публике и курсирующие слухи о ее статусе наследницы, допускал, что это не более чем сигнал для "способной и очень амбициозной сестры" Ким Чен Ына, которой таким образом указывают на место. Ким Ё Чжон считают вторым человеком в КНДР, она сопровождает своего высокопоставленного брата практически повсюду.