Запад рискует проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такие опасения высказал во вторник, 2 сентября, президент Финляндии Александр Стубб.

Финский политик обвинил ШОС в попытках "подорвать единство Глобального Запада". В связи с этим он обратился к Евросоюзу и США с предупреждением о том, что "если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру".

Стубб подчеркнул, что не согласен с принципом многополярности, призвав реализовать многосторонность в международном сотрудничестве, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал очевидным то, что "конкуренты не просто подросли, а уже по большинству показателей опережают исторический "коллективный Запад". При этом дипломат подчеркнул, что западные страны не желают отдавать свою гегемонию, стремясь сорвать формирование многополярности.

Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин отмечал, что китайский саммит ШОС можно вполне назвать историческим. Эксперт заявил, что "страны понимают, что пора развиваться параллельно, развиваться в конструктивном диалоге".