C неизлечимо больным Киркоровым случилось страшное: правду уже не скрыть

Филипп Киркоров уже несколько месяцев восстанавливается после травмы, которую получил на концерте в Санкт-Петербурге. Артист все еще выглядит неважно. Он сильно похудел и едва стоит на ногах. Во время выступления на конкурсе "Новая волна" поп-король и вовсе упал на сцене.

Дело в том, что артист страдает от неизлечимого заболевания, у Филиппа сахарный диабет. Из-за этой болезни Киркоров никак не может залечить рану от ожога, а также ему иногда резко становится плохо.

Но певец не намерен делать перерыв и прекращать концертную деятельность. Хотя состояние поп-короля ухудшается с каждым днем. Так, в Сеть попало видео, на котором запечатлено самое страшное, что может случиться с артистом, — Киркоров изображал, что поет, но не попадал в фонограмму. Певец просто не успевал за записью, было заметно, что даже просто стоять и открывать рот ему трудно. Если раньше артист шутил и говорил, что он в порядке, то теперь правду скрыть невозможно.

Поклонники обратились к Филиппу в соцсетях. Народ умоляет певца взять перерыв и заняться здоровьем. "Филипп уже не может делать элементарные вещи, это реально страшно"; "Филипп Бедросович, пожалуйста, отдохните! Ну что же вы так себя не бережете!"; "Пора остановиться, страшно за него, истощен ведь"; "Я правда не понимаю, неужели там такие дикие неустойки надо платить, что он лучше будет так корячиться? Или дело не в деньгах?" — обсуждают пользователи Сети.