Правительство примет меры в связи с падением спроса на рынке недвижимости. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Так, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" к 2030 году будет введено более 660 миллионов квадратных метров жилья и расселено свыше 6 миллионов квадратных метров аварийного фонда.
Ипотечные программы по-прежнему остаются востребованными. Для семей действуют льготные ставки - с этого года и на вторичное жилье на Дальнем Востоке, в Арктике, в сельской местности и новых регионах. Премьер рассказал о новых мерах поддержки тех, кто покупает жилье с использованием ипотеки.
"В первую очередь - в отношении дополнительных комиссий, которые банки взимали, предоставляя ипотеку на льготных условиях. Президент эту ситуацию назвал недопустимой, отметив, что государство и так субсидирует им выдачу подобных ссуд. И все ключевые кредитные организации отменили эти комиссии. Также расширили лимиты ипотечных программ, чтобы застройщики продолжали работу и на рынке появлялись новые дома, а люди могли подобрать себе подходящее жилье. Кроме того, совместно с Банком России подготовили инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек", - рассказал Мишустин.