Правительство примет меры в связи с падением спроса на рынке недвижимости. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Так, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" к 2030 году будет введено более 660 миллионов квадратных метров жилья и расселено свыше 6 миллионов квадратных метров аварийного фонда.

Ипотечные программы по-прежнему остаются востребованными. Для семей действуют льготные ставки - с этого года и на вторичное жилье на Дальнем Востоке, в Арктике, в сельской местности и новых регионах. Премьер рассказал о новых мерах поддержки тех, кто покупает жилье с использованием ипотеки.