Версия о причастности Москвы к убийству Парубия рассыпалась окончательно

На Украине, похоже, окончательно рассыпалась версия о причастности Москвы к убийству коменданта майдана Андрея Парубия. Во время первых слушаний во Львове подозреваемый в ликвидации экс-главы СНБО Михаил Сцельников заявил, что никаких указаний от российских спецслужб он не получал, а просто хотел отомстить за гибель своего сына, который воевал в рядах ВСУ.

Несмотря на это, в Нацполиции продолжают настаивать на российском следе. По итогам сегодняшнего заседания суд отправил обвиняемого под арест на два месяца без права внесения залога.

Кроме того, Сцельникову ужесточили статью. Теперь ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.