Никита Пресняков пошел в разнос после развода с Красновой: "Баня, караоке — все, что мне было нужно"

Никита Пресняков и Алена Краснова развелись после 10 лет совместной жизни. 19 августа они сделали официальное заявление о расставании.

Супруги не назвали конкретную причину развода, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Поговаривают, что брак сгубил побег в США. Якобы за границей Никита не смог дать Алене то, к чему она привыкла дома.

Сейчас Краснова в Москве. Алена не сидит дома, она вернулась к светской жизни. На днях девушка появилась в центре столицы в длинном вечернем платье с открытой спиной и оголенной грудью.

Никита же решил восстанавливаться после развода путем лишений и ограничений. Певец отправился на знаменитый фестиваль Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в США. Пресняков выживал в нечеловеческих условиях среди пыли и грязи.

Но внук Аллы Пугачевой остался доволен. Целую неделю он отрывался с единомышленниками, не выпуская из рук стакан. Никита валялся в пыли, едва не покалечился, застряв на велосипеде в болоте, пил и танцевал до утра, а потом спал прямо на полу.

Кадры с фестиваля Пресняков показала на своей странице в соцсети. Сын Кристины Орбакайте не смог скрыть восторг. "Тут есть все! Даже скейт-парк, баня, хаммам, караоке — короче все, что мне было нужно", — заявил Никита.