Путин: Встречи с Лукашенко не проходят даром

Встречи президентов России и Беларуси даром не проходят — это результат совместной работы. Такое заявление сделал во вторник, 2 сентября, российский лидер Владимир Путин, встречаясь со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Пекине.

Политики находятся в Поднебесной в связи с торжествами по случаю 80-летию победы над милитаристской Японией. Кроме участия в праздничных мероприятиях и саммите Шанхайской организации сотрудничества предусмотрены различные двусторонние встречи.

Владимир Путин, общаясь с Лукашенко, похвалил торгово-экономические отношения между Россией и Беларусью, подчеркнув, что их стоимостной объем превысил 50 миллиардов долларов. Наши государства имеют и много других интересных направлений для сотрудничества.

Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что Минск поддерживает и будет поддерживать Россию в разрешении конфликта на Украине. Он заверил, что "еще спасибо скажут многие-многие, особенно в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм", а пока "будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять" (цитаты по РИА Новости).

Ранее пресс-секретарь Лукашенко заявила, что Беларусь готова организовать встречу российского лидера Владимира Путина с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, "если надо для мира в нашей братской республике".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверял, что Беларусь как часть Союзного государства может рассчитывать на защиту России, тем более что "Белоруссия действительно тоже сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране".