Неплательщиков алиментов в России могут принудительно трудоустроить

Инициатива о принудительном трудоустройстве неплательщиков алиментов, мотивирующих уклонение от этой обязанности якобы отсутствием работы, остается актуальной. Такое заявление сделала во вторник, 2 сентября, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

В своем Telegram-канале она рассказала, что за последнее время получено четыре положительных ответа на запросы в службу судебных приставов, которые касаются задолженности по алиментам — во всех обращениях фигурируют суммы от 100 до 700 тысяч рублей.

Незамедлительная реакция и меры, предпринятые Главным управлением ФССП по Московской области, позволили защитить права детей на получение положенных по закону алиментов, подчеркнула Мишонова.

При этом она напомнила про свое предложение о принудительном трудоустройстве тех, кто заявляет, что не работает и поэтому не может помогать детям после развода. Еще год назад она поинтересовалась, можно ли ввести такую меру для тех, "кто имитирует отсутствие заработка и возможности платить алименты".

Ранее первый заместитель главы Минюста Евгений Забарчук отмечал, что ведомство выступает за резкое ужесточение законодательства в отношении граждан, злостно нарушающих обязанности по уплате алиментов. Политик подчеркнул, что "хватит уже играть с ними — нужно заниматься конкретной работой, чтобы они понимали, что каждый их шаг будет связан с ограничением свободы".

Проблема неуплаты алиментов знакома не только обычным россиянам, но и звездам шоу-бизнеса. Бывшая жена актера, продюсера и телеведущего Александра Цекало Виктория Галушка потребовала с него через суд алименты на двоих детей.