В Кыргызстане оправдались, почему бросили Наговицину умирать на пике Победы

Наталья Наговицина скончалась. Об этом объявили официально после того, как 2 сентября дрон повторно обследовал палатку альпинистки. Россиянка, застрявшая на пике Победы 12 августа, так и не дождалась помощи.

Глава Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуард Кубатов заявил, что для организации спасения Наговициной было сделано все возможное, но тяжелейшие погодные условия не позволили даже приблизиться к спортсменке.

"Запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь ожидаемых результатов! В истории Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7200 метров и мы не имели право рисковать и далее жизнью спасателей — альпинистов!" — отметил Кубатов.

Глава Федерации альпинизма поблагодарил всех, кто был причастен к попыткам спасти Наговицину. Также он отдельно отметил Викторию Боню, которая организовала дрон для последнего осмотра палатки Натальи.

"Трагедия в горах — это часть непростой альпинистской жизни, и мы попытаемся сделать все возможное, чтобы наша горная страна была всегда привлекательной и безопасной! Всем мира, добра и согласия! В этой ситуации мы сделали все возможное! Надеюсь на ваше понимание!" — оправдался Кубатов.