Постпред США при НАТО отреагировал на слухи об отправке на Украину американских ЧВК

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер уклонился от ответа по существу в связи с публикациями о вероятной отправке частных военных компаний из Соединенных Штатов на Украину.

Дипломата попросили прокомментировать соответствующий материал в британской The Telegraph. Однако Уитакер ответил, что не может "ничего подобного подтвердить", сообщает РИА Новости.

Другие американские официальные лица пока также не подтверждали, но и не опровергали публикации на эту тему.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не исключен вариант поддержки Украины с воздуха в качестве гарантии безопасности, тогда как об отправке американских военных речь не идет. Левитт подчеркнула, что это "касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении" Дональда Трампа.

При этом экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что для многих политиков в Европе идея отправки своих военных на Украину под предлогом миротворческой миссии является кошмаром, поскольку не пользуется популярностью у избирателей.