Усиление БРИКС и ШОС усугубляет риски распада Европейского союза. Такую судьбу предрекает интеграционному объединению Европы норвежский писатель и политик Пол Стейган .

Как отметил эксперт, Евросоюз при дальнейшем усилении БРИКС и ШОС попросту "разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне", поэтому будущего у ЕС нет.

Стейган выразил убежденность в том, что предприниматели быстро переключатся на более перспективные форматы, по достоинству оценив возможности для инвестиций и роста в рамках БРИКС и ШОС — они ощутимо опережают ЕС в экономическом, коммерческом и технологическом плане.

Ранее российский лидер Владимир Путин скептически высказывался в адрес G7. Он поинтересовался, почему, собственно, эта "Семерка" — большая, если "куда ни посмотришь — на карте не видно никого". В качестве примера для сравнения Путин приводил успехи и достижения БРИКС.

Президент Финляндии Александр Стубб предупреждал, что Запад рискует проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества. Политик подчеркнул, что "если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру".