Фраза, использованная премьер-министром Словакии Робертом Фицо в отношении государств — членов Евросоюза, может являться аллегорией из местного фольклора. Такое объяснение дал во вторник, 2 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время беседы Фицо и президента России Владимира Путина в Пекине словацкий политик попенял Евросоюзу на весьма ограниченные взгляды на мир. Как отметил Фицо, ЕС — как лягушка или жаба, которая "сидит на дне колодца и не видит, что находится наверху, но мир совсем другой".

Объясняя это выражение, Песков предположил, что подразумевалась "какая-то сказка" и "какой-то словацкий фольклор". Фицо хотел в аллегорической форме показать, что "у нас многие в ЕС, как эта жаба, не понимают, что в мире происходит", цитирует Дмитрия Пескова Telegram-канал "Вести".

Премьер Словакии ранее уже критически высказывался в адрес европейских коллег — так, он назвал детской шуткой действия стран ЕС, которые пытались помешать его приезду в Москву на празднование 80-й годовщины Победы.

Между тем Роберт Фицо, пообщавшись в Пекине с Владимиром Путиным об украинском кризисе, заявил, что сделал несколько выводов и намерен поделиться ими с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским на предстоящей 5 сентября встрече.