Трамп вновь пожаловался на разочарование Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в российском лидере Владимире Путине.

В интервью ведущему Скотту Дженнингсу, которое американский политик дал по телефону, Трамп признался, говоря о своих усилиях по урегулированию конфликта на Украине, что "очень разочарован", поскольку по-прежнему "тысячи людей умирают".

При этом президент Соединенных Штатов пообещал, что "мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить" и "посмотрим, что произойдет" (цитаты по РБК).

Ранее президент России Владимир Путин иронично высказался после очередной жалобы Трампа на неспешность урегулирования конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что для подхода "к решению вопроса мирным путем нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса". При подобном подходе не придется разочаровываться.

Американский политик заявлял, что считает происходящее между Россией и Украиной отвратительным, а действия российской стороны его "очень печалят". При этом Трамп попытался дистанцироваться от этой ситуации, заявив, что "это война Байдена, а не моя".