Стриженова показала Якубовича после новостей о неизлечимой болезни

У недавно отметившего 80-летие Леонида Якубовича диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Из-за этого диагноза ведущему капитал-шоу "Поле чудес" запретили дегустировать съедобные подарки участников. Теперь Леониду Аркадьевичу придется придерживаться строгой диеты.

Отметим, что пока сахарный диабет неизлечим. Можно лишь купировать его симптомы и поддерживать состояние специальными препаратами.

На новости о ведущем отреагировала его коллега Екатерина Стриженова. Артистка на своей странице в соцсети разместила фото, на котором позирует с Якубовичем. Стриженову возмутили слухи о здоровье шоумена.

"Опять написали какую-то похоронную ерунду про Леонида Аркадьевича, а он тем временем передает всем привет и поздравления с началом учебного года", — подписала фото актриса.

На снимке Якубович выглядит отлично — загорелый и статный, а вовсе не изможденный болезнью. Это отметили и пользователи Сети. Народ пожелал ведущему здоровья и долгих лет.

Ранее и сам Леонид Аркадьевич прокомментировал информацию о неизлечимой болезни. Через своего концертного директора Табриза Шахиди он назвал эти данные ложными. "Передай, что здоровье пошатнулось здорово! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой!" – процитировал звезду Шахиди.