Украинские власти не планируют снижать минимальный возраст мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом заверил во вторник, 2 сентября, заместитель главы офиса предводителя киевского режима Павел Палиса.

По утверждению украинского чиновника, "сейчас понижение мобилизационного возраста не рассматривается", невзирая на понимание киевским режимом "тяжести общей ситуации на линии столкновения".

Палиса посетовал на то, что еще до наступления совершеннолетия украинских парней вывозят из страны, хотя планов мобилизации мужчин в возрасте от 18 лет Киев не строит.

При этом Павел Палиса заявил, что Киев не прекратит мобилизацию даже после прекращения огня — "определенное время процесс будет продолжаться" для постепенной демобилизации тех, кого призвали раньше, сообщает РИА Новости.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский инициировал очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине — они будут действовать как минимум до 5 ноября.

Тем временем на Западной Украине вспыхнул бунт жен и матерей украинцев, которых мобилизовали в ряды ВСУ насильно. Женщины попытались отбить у сотрудников ТЦК (украинский налог военкоматов) около сотни военнообязанных мужчин. Разгоняя жен и матерей, украинские силовики использовали слезоточивый газ.