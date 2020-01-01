Трамп развеял слухи о собственной смерти: "Пару дней отдохнул"

Американский лидер Дональд Трамп появился на публике впервые за несколько дней, тем самым положив конец появившимся слухам о его внезапной смерти. Политик назвал подобные предложения сумасшедшими сплетнями.

Как отметил президент Соединенных Штатов, он всего лишь "не делал ничего два дня" и позволил себе отдохнуть, а "все уже начали говорить, что со мной что-то не так". Не преминул Трамп и напомнить про своего предшественника Джо Байдена, который "вообще не работал — и все было ОК".

При этом Дональд Трамп отрицательно ответил на опрос о том, видел ли он сам лично в социальных сетях обсуждение его якобы смерти, подчеркнув, что речь идет про "фейковые новости", сообщает РБК.

30 августа источники в Белом доме заверили, что президент США жив и полностью здоров. За пару дней до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что готов занять место Дональда Трампа, "если случится ужасная трагедия".

Издание Metro писало, что не только отсутствие Трампа в публичном пространстве на протяжении нескольких дней породило слухи о его смерти. Масла в огонь подлили сообщений о перекрытии дорог возле Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, где проходят лечение сотрудники Белого дома — там же Трамп лечился в 2020 году от коронавируса.