Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры мужества и профессионализма российских бойцов в ходе спецоперации. Гвардии ефрейтор Сергей Клоцкий в составе расчёта гаубицы "Мста-С" выполнял задачу по уничтожению позиции ВСУ, когда засёк приближение вражеских FPV-дронов. Из стрелкового оружия Сергей поразил три беспилотника, не допустив потерь. А после наши артиллеристы ликвидировали опорник неприятеля и до 10 боевиков.

Гвардии старшина Рафик Хакимов с подчинёнными сорвал ротацию противника и подвоз боеприпасов. Точными ударами артрасчёт под командованием Хакимова уничтожил вражеские пикапы с личным составом ВСУ. Это позволило нашим штурмовым группам улучшить позиции на линии фронта.