Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прозвучали в 9 областях Украины, а также в столице страны и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Активно атакуют врага наши бойцы и в зоне спецоперации.

Точечные удары по пунктам временной дислокации и бронетехнике боевиков наносят операторы FPV-дронов - на Константиновском направлении ликвидировали взводный опорник неонацистов, под Часовым Яром уничтожили вражеские автомобили, которые подвозили боеприпасы на передовую.

Не дает врагу поднять головы реактивная артиллерия. На Красноармейском участке фронта залпом "Града" накрыли пункт временной дислокации ВСУ на линии боевого соприкосновения. Точно в цель бьют и расчеты самоходных гаубиц. В этот раз по укрепрайону противника ударили высокоточным снарядом "Краснополь". Огонь в режиме реального времени корректировали с помощью беспилотников.