Силы ПВО сбили 105 дронов ВСУ над регионами России в ночь на 3 сентября

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение минувшей ночи - с 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября - средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: 25 дронов ВСУ сбито над территорией Ростовской области, 24 беспилотника – над Брянской областью, еще 20 – над территорией Краснодарского края. Над акваторией Черного моря перехвачено 15 украинских дронов, 10 беспилотников – над Калужской областью, восемь - над территорией Республики Крым. Два дрона сбито над акваторией Азовского моря, еще один беспилотник – над Смоленской областью.

В РЖД сообщили о проблемах, которые возникли в результате атаки беспилотников на железной дороге в Ростовской области. Из-за падения дрона в районе станции Кутейниково пропало напряжение в контактной сети. Это привело к задержке 26 пассажирских поездов, максимальное отставание от графика на 06:00 мск составляет 4 часа 15 минут.