Профессор ВШЭ Лузянин: Запад в шоке от превращения ШОС в глобальную организацию

Станет ли тройка Россия - Китай - Индия той группой, которая будет выражать и отстаивать интересы глобального большинства в противостоянии с Западом? Сможет ли Шанхайская организация сотрудничества реорганизовать мировую экономику на более справедливых принципах, а также выстроить новую систему международной безопасности?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин.

"Запад в шоке, потому что фактически ШОС не просто расширяется, не просто углубляется. ШОС на наших глазах превращается в глобальную организацию, которая дает повестку по основным пунктам и направлениям развития", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео