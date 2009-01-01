Трампа уличили в маниакальном стремлении получить Нобелевскую премию мира

Кто у нас такой миротворец, а всё без награды ходит? В американских и не только американских СМИ постоянной темой стало стремление Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира. Поговаривают, стремление маниакальное.

Украинский конфликт собирался прекратить за один день. Устанавливал сроки, ультиматумы выдвигал. Пока не остановил... Те, кто хочет дружить с Трампом, знают подход к нарциссичному и спесивому хозяину Белого дома. Вот премьер Израиля Нетаньяху, получивший поддержку Трампа в разгроме сектора Газа, обращается к нему:

"Хочу показать вам, господин президент, письмо, которое я отправил в Нобелевский комитет. Вас номинируют на премию мира, которую вы совершенно заслужено должны получить".

В Газе убиты десятки тысяч палестинцев. А Трамп всему миру представляет свой проект с обещанием превратить Газу в модный курорт. Называться будет как? "Трамп Газа", конечно.

Раздача Нобелевских наград давно вызывает много вопросов. И много саркастических комментариев. В 2009 году премию мира получил Барак Обама. За какие заслуги? А не важно. Он же президент Америки.

А чем Трамп хуже какого-то Обамы? Журналистам заявил тут, что не мечтает получить Нобелевку. Просто с начала президентского срока он остановил уже семь вооружённых конфликтов. Где? Каких? Да разве это так важно. Нобелевку ему должны дать просто потому, что он Трамп, лидер свободного мира. Да ещё мирно общается с Владимиром Путиным, которого боится вся Европа.

А с этой Нобелевкой в действительности всё не так, как на самом деле.