Для прочного урегулирования конфликта на Украине необходимо признать и оформить новые территории России, заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас" 3 сентября.

Нужно признать на международном уровне вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии, добавил он.

Также Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной, главы делегаций находятся в прямом контакте, заявил Лавров.

В том числе, Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва оценила тот факт, что Индия продолжила закупки из РФ, подчеркнул он.