Начался масштабный военный парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией

Торжественные мероприятия начались на площади Тяньаньмэнь в Пекине, 3 сентября в честь 80-летия победы в антифашистской войне.

В параде участвуют 45 военных расчетов. Будут показаны гиперзвуковое оружие, системы ПРО и стратегические ракеты. Пролетят самолеты, пройдут пешие колонны и техника.

Более тысячи музыкантов сидят в 14 рядов, символизирующих каждый год сопротивления Китая с момента вторжения Японии в Маньчжурию в 1931 году.

80 символических залпов из артиллерийских орудий открыли военный парад в Китае. Первой на площадь Тяньаньмэнь в Пекине вышла рота почетного караула.

В параде примут участие более 10 тыс. военнослужащих, а также более ста самолетов и сотни единиц наземного вооружения, выстроенных в боевые порядки в соответствии с системой управления военного времени. Кроме того, ожидается, что Китай покажет ударный беспилотник-невидимку FH-97. Он представляет из себя одномоторный беспилотник, который действует в воздухе в паре с пилотируемым самолетом.