Си Цзиньпин призвал создать армию мирового класса и отстаивать национальный суверенитет

Си Цзиньпин призвал ВС Китая ускорять создание армии мирового класса и решительно отстаивать национальный суверенитет на параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны 3 сентября.

Также Си Цзиньпин на открытии парада в Пекине выразил благодарность ветеранам Второй мировой войны. В своей речи он поприветствовал иностранных гостей на параде в Пекине.

Владимир Путин занял место на центральной трибуне на параде. Российский лидер сидит по правую руку от Си Цзиньпина. По левую руку от лидера Китая расположился Ким Чен Ын.

Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном до начала парада в Пекине, лидер КНДР пригласил его посетить Северную Корею в любое время, сообщает "Пул Первого".