Путин посетил масштабный военный парад в Пекине

Масштабный военный парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, состоялся в Пекине. Главным гостем праздника стал президент России Владимир Путин. Он вышел на центральную трибуну вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чин Ыном.

Всего же в торжественных мероприятиях приняли участие более 20 иностранных лидеров. По площади Тяньаньмэнь прошли 45 расчетов Народно-освободительной армии Китая. Проехали танки и БМП, были представлены новейшие ракеты и сотни единиц авиатехники, в том числе истребители и бомбардировщики.

Парад принял Си Цзиньпин, обращаясь к собравшимся, он отметил, что человечество вновь находится перед выбором - мир или война, диалог или конфронтация. А также подчеркнул, что китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и выступает за прогресс человеческой цивилизации.

После завершения парада лидеров государств, прибывших в Пекин, пригласили на торжественный прием. Владимир Путин прошел в Большой банкетный зал Дома народных собраний вместе с Си Цзиньпином.