Рассекречены документы о вкладе Красной армии в разгром "японского рейха"

Окончание Второй мировой войны отмечают сегодня и в России. Военные парады и акции памяти прошли на Дальнем Востоке - в Сахалинской области, Приморском крае, Забайкалье. К 80-летию победы над милитаристской Японией Министерство обороны на своём сайте открыло новый мультимедийный раздел, где опубликованы ранее засекреченные архивные документы. Они раскрывают подробности о последних днях Второй мировой и рассказывают о вкладе Красной армии в разгром "японского рейха".

Несмотря на убедительный разгром нацистской Германии, окончательный исход Второй мировой войны на востоке не был предопределен. Токио метался между идеями о капитуляции и борьбе до последнего японца. Позицию самых радикальных милитаристов не сломили, кстати, даже атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Сами американцы и англичане планировали высадится на острове Хонсю только в марте 46-го. Но главное, что под вопросом оставалась архитектура Тихоокеанского региона.

"Даже при наличии ядерных бомбардировок неизвестно, чем бы это все закончилось. То есть, Япония могла бы капитулировать, но удержать часть Китая. Такие были тенденции в Японии, они существовали. А зачем сдавать Китай, если, предположим, нет там военных действий", - отметил Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

И притом весьма значительную часть Китая, которая, по сути, являлась японской колонией. Контролировала эти территории Квантунская армия общей численностью около миллиона человек. Именно ее быстрый и сокрушительный разгром частями Красной армии и поставил точку во Второй мировой.

"Это и было решающим. Япония очень испугалась, что Советский Союз продвинется дальше. И может даже Хоккайдо оккупировать. И они предпочитали скорее сдаться американцам, чем Советскому Союзу", - рассказала Наталья Нарочницкая, президент фонда "Историческая перспектива", член Общественной палаты России.

О подробностях военной кампании августа 45-го на Дальнем Востоке рассказывает новый раздел сайта Минобороны. Здесь опубликованы ранее засекреченные документы о Маньчжурской наступательной стратегической операции.

"Проводилась эта операция в строжайшей секретности. Василевский - маршал Советского Союза - был назначен главнокомандующим войсками на Дальнем Востоке. Но прибыл он туда в строжайшей секретности, как генерал-полковник Васильев", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО РФ.

О вступлении СССР в войну против Японии Сталин, Рузвельт и Черчилль условились еще на конференции в Ялте. После взятия Берлина Красная армия три месяца перебрасывала на Дальний Восток орудия, танки, самолеты и личный состав. Штаб готовил план наступления.

"Квантунская армия представляла собой самодостаточный организм, который мог контролировать Китай бесконечное количество времени. Эта армия была готова к ведению достаточно затяжных военных действий. Но, скажем так, не с теми войсками, которые на нее были брошены", - отметил Константин Залесский.

И дело не только в численном преимуществе. Для Красной армии образца 45-го преград не существовало. Колоссальный опыт рядовых бойцов и полководцев японцам шансов не оставлял. Чего стоит стремительный бросок наших танкистов через большой Хинган - вулканический горный хребет, который до этого считался непроходимым для бронетехники.

"Наша 6-ая Гвардейская танковая армия вышла в тыл японцев, чем их обескуражила. Японцы не ждали со стороны преграды природной выхода такого большого мощного удара танковых механизированных войск", - отметила Юлия Венгер.

Японцы с разрешения императора Хирохито стали массово сдаваться в плен Красной армии. Натиска не выдержали даже их укрепления.

"Эти укрепрайоны - Муданзанские и прочие, на которые очень рассчитывало японское командование, что значит рассчитывало? В документах японского командования эти укрепрайоны значились как неприступные. Что их нельзя взять. Они были взяты. Причем, взяты в чрезвычайно короткие сроки", - рассказал Константин Залесский.

Маньчжурская операция завершилась за 10 дней и стала одной из самых успешных за весь период Второй мировой. А вся кампания на Дальнем Востоке заняла у Красной армии 25 дней. Она освободила Китай, север Корейского полуострова, вернула в состав СССР Южный Сахалин и Курильскую гряду. Япония дальнейшему противостоянию предпочла капитуляцию.