Восточный экономический форум стартует в столице Приморья

Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания. Это главная тема десятого Восточного экономического форума, который открывается сегодня в столице Приморья.

Принимает гостей кампус Дальневосточного федерального университета. Ждут почти пять тысяч участников из более чем 70 стран. Запланированы сотня сессий, круглых столов и бизнес-диалогов. Они посвящены взаимовыгодному сотрудничеству России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Обсуждать будут не только экономические аспекты. На полях форума пройдёт ряд тематических мероприятий, в том числе конференция об уроках Великой Отечественной и Второй мировой войн.