Актер Михаил Ефремов развелся с пятой женой

Стало известно, что Михаил Ефремов официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой. Пара состояла в браке более 20 лет. Теперь бывшим супругам предстоит раздел имущества, сообщает SHOT.

Говорят, в последнее время актер даже не разговаривал с женой на фоне обострившихся проблем в отношениях. Говорят, одним из поводов для них стала неверность Михаила Ефремова. По слухам, артист закрутил роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. Возлюбленная будто бы даже приезжала к избраннику, когда тот отсиживал тюремный срок за смертельное ДТП.

Напомним, у Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой трое детей: дочери Вера и Надежда и сын Борис. По слухам, пятая супруга годами закрывала глаза на измены актера, его скандальные выходки и пьяные загулы. Кругликова даже дождалась Ефремова из тюрьмы.

А недавно артист вплотную занялся своим здоровьем. Актер отправился в санаторий в Кисловодск. Сообщалось, что Михаил Ефремов оформил себе программу восстановления после бронхолегочных заболеваний. В нее входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородный коктейль и многое другое.