Лавров рассказал, что нужно для достижения прочного мира на Украине

Устойчивый мир на Украине невозможен без искоренения первопричин конфликта. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

Отвечая на вопрос об урегулировании кризиса, министр отметил, что Москва приветствует все конструктивные инициативы, в том числе от партнёров на Глобальном Юге и Востоке. Приоритетом остаётся решение конфликта мирными средствами.

Россия настаивает на новой системе гарантий безопасности - должна быть устранена угроза расширения НАТО, это станет частью общей архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Кроме того, необходимо направить усилия на соблюдение прав русскоязычных жителей тех территорий, которые остаются под контролем киевского режима.