Лавров рассказал, что нужно для достижения прочного мира на Украине

Устойчивый мир на Украине невозможен без искоренения первопричин конфликта. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
Отвечая на вопрос об урегулировании кризиса, министр отметил, что Москва приветствует все конструктивные инициативы, в том числе от партнёров на Глобальном Юге и Востоке. Приоритетом остаётся решение конфликта мирными средствами.
Россия настаивает на новой системе гарантий безопасности - должна быть устранена угроза расширения НАТО, это станет частью общей архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Кроме того, необходимо направить усилия на соблюдение прав русскоязычных жителей тех территорий, которые остаются под контролем киевского режима.
"Для того, чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведённых там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом. И, наконец, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в своё время признана Россией и всем международным сообществом", - заявил Лавров.