В Пекине начали подготовку к двусторонней встрече Путина и Ким Чен Ына

Флаги России и КНДР выставлены в государственной резиденции Дяоюйтай, где остановился российский президент Владимир Путин во время визита в Пекин. Там подготовлено место для двусторонней встречи Путина и Ким Чен Ына.

Как заявляли ранее в Кремле, возможность такой встречи в Пекине прорабатывалась, однако окончательного решения принято не было. Информации о том, что контакт согласован, не было.

Путин и Ким Чен Ын приехали в Пекин на торжества по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Утром 3 сентября они вместе присутствовали на военном параде и на торжественном приеме, передает ТАСС.