Шуфутинский заработает за 3 сентября 36 миллионов рублей

Сегодня, 3 сентября, Михаил Шуфутинский выступит с концертом в Государственном Кремлевском дворце. Послушать про переворачивание календаря и костры рябин придут шесть тысяч человек. Артист заработает за концерт примерно 36 миллионов рублей — это уже с вычетом расходов на свет, шоу, аренду, охрану, райдер и прочее технические моменты для организации концерта, компетентно сообщает Mash.

На сцене Кремля прославленный артист исполнит все свои хиты, в том числе и легендарное "3 сентября", на которое уже не первый год делается множество мемов. Кстати, популярность песни исполнитель объясняет художественными качествами самой композиции, подчеркивая, что "плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной".

Интересно, что ради важного дня Михаил Шуфутинский даже отказался от частных мероприятий, хотя ему поступали предложения с двойным гонораром.

Меж тем стало известно, что известный артист оказался в базе украинского сайта "Миротворец" (признан террористическим и запрещен в России). Михаил Шуфутинский оказался в списке за "нарушение государственной границы Украины", в частности, за то, что выезжал в Крым "с нарушением украинского законодательства". Данные появились на сайте еще в апреле 2017 года, отмечает РИА Новости.