ВС России уничтожили диверсантов ВСУ в районе Серебрянки

Украинская диверсионная группа уничтожена в районе Серебрянки в ДНР. Российские бойцы обнаружили диверсантов вечером во вторник, проводя аэроразведку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По данным эксперта, группа противника численностью в восемь человек пыталась пройти сквозь российскую оборонительную линию западнее Серебрянки. ВС России обстреляли диверсантов из автоматического гранатомета и 82-миллиметровых минометов. Уничтожены трое боевиков, остальные, бросив снаряжение и боеприпасы, скрылись в западном направлении.

По словам Марочко, попытки проникновения на российскую территорию в этом районе отмечаются ежедневно на протяжении двух последних недель. Эксперт ранее сообщал, что ВС России контролируют 60% населенного пункта Серебрянка. ВСУ регулярно атакуют на этом участке, пытаясь вернуть контроль на Кременскими лесами, передает РИА Новости.