Путин поблагодарил КНДР за участие в освобождении Курской области от ВСУ

Владимир Путин во время встречи с Ким Чен Ыном от имени российского народа поблагодарил военнослужащих КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.

По словам российского лидера, Россия никогда не забудет участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом.

В ответ Ким Чен Ын поблагодарил Путина за личную встречу и за то, что тот высоко оценил роль, которую сыграли солдаты КНДР в освобождении Курской области.



"Если КНДР может ещё чем-то помочь России, мы будем считать это братским долгом и сделаем всё, чтобы помочь", — сказал лидер КНДР.