Главный гость – Владимир Путин: что продемонстрировал парад в Пекине

Грандиозный парад в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны прошел в Пекине. Масштаб и зрелищность впечатляют. Тысячи участников, сотни самолетов и единиц наземной техники. Представили последние модели беспилотников и танков, новейшие кибервойска и впервые - китайскую ядерную триаду. Главный гость - Владимир Путин - стоял на трибуне по правую руку от председателя Си, а после торжественного приема провел двусторонние переговоры с лидером КНДР.

Ровно в 9 утра 80 артиллерийских залпов - победных - по числу лет с момента войны – раздаются над главной площадью в Пекине Тяньаньмэнь. Это дань уважения ветеранами Второй мировой. Парад приурочен годовщине победы во Второй мировой войне и капитуляции Японии.

Главные гости Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын прибывают на Южную площадь Императорского дворца. Успевают обмолвиться парой слов. Поднимаются на трибуну. С нее хорошо видно самую большую площадь мира Тяньаньмэнь. По правую руку от Си Цзиньпина - российский президент. По левую – северокорейский лидер.

Наблюдая за шествием парадных расчетов, Путин, Си и Ким что-то обсуждают. И за каждым жестом лидеров сейчас следят не только журналисты, но и политические западные элиты. Япония призвала страны Азии и Европы бойкотировать парад в Китае. В Токио решили пересмотреть итоги Второй мировой. А некоторые дипломаты ЕС, работающие в КНР, демонстративно отправились в отпуск. Но даже без Запада гостей в Пекин приехало немало – около 30 лидеров со всего мира. Президенты Сербии, Белоруссии, Азербайджана, премьер-министры Словакии и Армении, глава МИД Венгрии.

Задача этого масштабного парада в Пекине – прежде всего, не демонстрация военной силы, а высоких технологий. Впервые на параде – войска по защите киберпространства и информационной поддержки. Все новинки ВПК – местного производства. Каждый винтик, каждая микросхема сделана в Китае. Подводная техника – легкие и тяжелые торпеды и мины, способные в автоматическом режиме поражать цели. Куда же без лазерного оружия – ракетно-пушечные комплексы.

А это, пожалуй, самый серьезный дебют – ракеты с ядерными боеголовками на жидком топливе. Радиус поражения охватывает всю планету. Воздушная часть парада – самолеты-патрули и разведчики. ВВС Пекина демонстрирует одномоментную дозаправку в воздухе сразу двух истребителей.

14 разноцветных линий в небе – 14 лет борьбы и стремления полутора миллиардов китайцев к процветанию. А 80 тысяч голубей и воздушных шаров улетают под песню о Родине.

Японские войска вторглись в Китай в 37-м году. Китайская армия превосходила по численности японскую, но была хуже вооружена и обучена. Тогда на помощь пришла советская. 36 тысяч человек Красной армии погибли, пропали без вести или были ранены в том конфликте. В Китае более 50 памятников посвящены нашим воинам.

С потомками тех советских солдат, кто отважно исполнял свой интернациональный долг, Путин встречается лично. Благодарит. А на этих кадрах российский президент уже с северокорейским лидером. На переговоры решили отправиться на одном "Аурусе".

Отношения России и Корейской народной демократической республики имеют особый характер. Москва не забудет подвиг северокорейской армии в освобождении Курской области, говорит Путин:

"По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области. В полном соответствии с нашим новым договором. Хочу отметить, что ваши войны сражались мужественно и героически. Хочу отметить, что мы никогда не забудем и тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы, и семьи ваших военнослужащих".

Летом прошлого года Москва и Пхеньян заключили договор о стратегическом партнерстве. Поддержка российского народа с тех пор для КНДР стала делом чести, говорит Ким Чен Ын:

"Я вам уже говорил, что если что-то есть, то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем. Это наш братский долг".

Парад в Пекине прошел блестяще, делится своими впечатлениями Путин с коллегой из КНДР. В Пекине в эти дни объявлен режим чрезвычайной безопасности - дороги перекрыты, жителей ближайших к площади Тяньаньмэнь домов попросили убрать свои автомобили, а репетиции парада проходили в условиях особой секретности - атмосфера праздничная. На магазинах, столбах и балконах домов - государственные флаги.

Накануне праздника западные СМИ пытались узнать, что же такого представит Пекин на параде. Но все попытки разгадать китайскую головоломку провалились.