Мощный сигнал Западу: европейцы испугались военного парада в Пекине

Мощный сигнал Западу - так интерпретировали масштабный военный парад в Пекине многие мировые СМИ. Помимо боевой мощи Китая, журналисты отмечают представительный состав высокопоставленных гостей, которые присутствовали на мероприятии. Так, британская "Гардиан" обратила внимание на лидеров России, КНР и Северной Кореи, которые впервые собрались вместе. Данный факт вызвал большие дискуссии и по другую сторону Атлантики.

"Ось зла", она же "ось потрясений", она же "ось агрессоров". Именно так на Западе в заголовках газет называют объединение России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Каково было удивление австралийцев, которые разглядели на параде в Пекине рядом с этой "осью авторитаризма" известных политиков Австралии Дэна Эндрюса и Боба Карра. Как могли они стоять и улыбаться в компании диктаторов, возмущаются журналисты Sky News.

Парад в Пекине и правда провёл новую демаркационную линию в глобальной политике. Любой, кто через неё перешагнёт, на Западе будет подвергнут остракизму. Китай, продемонстрировав новейшее вооружение, отправил ясный сигнал: не нужно дёргать дракона за усы. И уж тем более объявлять ему торговые, и какие-либо другие войны, пишет Washington Post.

Обсуждается каждая деталь. В центре внимания дочь Ким Чен Ына. Вдруг, Ким Чжу Э преемница? Ведь не просто так он привёз на мероприятие такого уровня 12-летнюю наследницу. "Эта девочка знает толк в ракетах", пишут американские журналисты.

Парад в Китае - на первых полосах и европейской прессы. В целом, обсуждают одно и то же: какую опасность миру несёт "авторитарное трио". Немцы, правда, не смогли не пристыдить за визит в Пекин Роберта Фицо.

"Присутствие политического лидера, представляющего НАТО и ЕС, стало явной "символической победой" Си Цзиньпина после того как Евросоюз и Китай прошли через очень сложный саммит", - пишут западные СМИ.

Встреча, про которую пишет немецкая Bild, состоялась летом в Пекине. Тогда мероприятие даже сократили до одного дня. Сторонам не удалось сблизить позиции ни по одному из ключевых вопросов. Многие СМИ сегодня цитируют поздравительный пост Дональда Трампа, который он адресовал Китаю.

Сегодня Дональд Трамп появился перед публикой. Слухи о его смерти оказались сильно преувеличены. И журналисты тут же попытались выведать у президента США, общался ли он с Путиным.

Всё тот же загар, пылкие речи, разве что галстук непривычно скромного для президента США цвета марсала. Поговаривают, что пока весь мир пытался найти Трампа, он просто играл в гольф.