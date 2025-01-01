Юбилейный ВЭФ-2025 стартовал во Владивостоке

Крупнейшее деловое событие года. В Приморье стартовал 10-й юбилейный Восточный экономический форум. Это ключевая площадка для развития международного сотрудничества во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нынешнем году масштаб мероприятия обещает стать рекордным. Участие в ВЭФ подтвердили представители более чем 70 стран. По оценкам экспертов, ожидается подписание сотен соглашений на сумму почти в 6 триллионов рублей. В каких сферах планируется взаимодействие?

10-й юбилейный Восточный экономический форум открыл свои двери для участников и гостей. А их в этом году около четырех с половиной тысяч из более чем 70 стран.

"Дальний Восток - во имя мира и процветания" - главная тема форума в этом году. И среди желающих обсудить самые актуальные политические и экономические вопросы Азиатско-Тихоокеанского региона – небывалый ажиотаж, говорят организаторы.

"Мы видим большой интерес со стороны иностранных делегаций и российского бизнеса, который заинтересован в проектах на Дальнем Востоке. И эта работа велась десять лет и администрацией президента, и здесь есть и вклад Восточного экономического форума", - отметил Александр Стуглев, директор Фонда "Росконгресс".

Сегодня регион стал привлекательной инвестиционной площадкой, с различными льготами для бизнеса. Это и программы "свободного порта Владивосток", возможность получить Дальневосточный гектар, территории опережающего развития. А сейчас и международные. Что, конечно, привлекает иностранцев. В этом году на форуме - предприниматели из Китая, Индии, Таиланда, Мьянмы, Лаоса, Монголии и стран АСЕАН.

"Для Южной Африки, как члена БРИКС, такая дискуссия создает отличные возможности для развития двусторонних отношений с Москвой. Нам важно быть частью Восточного экономического форума, чтобы познакомиться с новыми стратегиями, новыми идеями и чему-то научиться от других участников", - отметил Тандиве Мгксвати, временный поверенный в делах Южно-Африканской Республики в Российской Федерации.

Эти соколы, как ни странно, тоже часть большой экономики. Российские хищные птицы особенно ценятся у любителей соколиной охоты в Объединенных Арабских Эмиратах. Самый дорогой белоснежный кречет может уйти с молотка за 200 тысяч долларов.

Более половины отряда соколообразных занесены в красную книгу Российской Федерации. На особом контроле кречеты, сапсаны и балобаны. Способы защиты, поддержания популяции и репродукции этих редких видов птиц обсуждают уже на традиционном международном форуме "День сокола". Сегодня российские ученые решили важную задачу – мониторинг хищных пернатых в дикой природе. Все благодаря небольшому, но инновационному трекеру.

"Сейчас мы с вами на историческом моменте, эта метка использует два канала связи, что до этого не использовалось в мире еще", - сказала Ольга Кревер, заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России.

Все разнообразие Дальнего Востока – на одной улице. Каждый из 11 регионов, показывает, чем привлекательна территория. Есть и неожиданные экспонаты. Якутия, например, привезла мамонтенка Яну. Ей более 100 тысяч лет. Но сохранилась идеально.

Впереди три дня активной программы. Более 100 деловых мероприятий. Ключевым событием по традиции станет пленарная сессия с Владимиром Путиным.