Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Вари Косаревой

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 5-летней Вари Косаревой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше 700 тысяч рублей.

У Вари редкое генетическое заболевание - эпилептическая энцефалопатия. Любой вирус, стресс и даже незначительное повышение температуры могут спровоцировать судороги. Чтобы купировать приступы и избежать серьёзных последствий, требуется специальный инновационный препарат, но стоит лекарство очень дорого.

Мы продолжаем помогать Варе все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!