Собянин: В Даниловском районе строится большой образовательный комплекс

На юге Москвы в Даниловском районе идёт строительство большого образовательного комплекса. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в здании на улице Дубининской разместятся школа и детский сад.

Согласно проекту, в учреждении предусмотрены учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, а также два зала для проведения мероприятий и IT-полигон.

Для дошкольников откроют семь групп, оборудуют музыкальный и физкультурные залы. На территории комплекса установят солнцезащитные навесы, игровые и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники. Все работы планируют завершить до конца следующего года.