Российская армия продолжает комбинированные масштабные атаки военных объектов на территории Украины. В ночь на 3 сентября зафиксированы массированные атаки "Гераней-2" по Киеву, Белой Церкви, Луцку, Львову, Хмельницкому и западным областям, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщиков, основной удар пришелся на Киевскую агломерацию - более десятка серийных атак, а также на Сумщину. По Белой Церкви удар был нанесен днем, поражена военная инфраструктура. Склады НАТО стали целью в Волынской и Львовской областях.

Также в ночь на 3 сентября нанесены удары по Кировограду и области, один из них пришелся по крупному железнодорожному узлу Знаменка. Это важный узел украинской логистики: в результате атаки задержано более 20 пассажирских поездов, идущих с Западной Украины в сторону Новороссии, а вместе с ними и составы с военным грузом. По словам очевидцев, удары за 2–3 сентября стали одними из наиболее масштабных за последнее время.