Стало известно, почему дети Пугачевой и Галкина* не пошли в школу 1 сентября: вот что с ними происходит

1 сентября многие представители отечественного шоу-бизнеса отчитались в своих социальных сетях, как отвели детей в школу. Однако дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, двойняшки Гарри и Елизавета, в школу не пошли. Стало известно, что происходит с детьми и почему они так и не отправились в учебное заведение.

Несколько последних недель семейство находилось в Юрмале. Уже который год Примадонна проводит там время летом, поскольку местный климат как нельзя лучше действует на ее самочувствие. Не секрет, что певица страдает целым букетом хронических заболеваний. Предполагалось, что в конце августа Пугачева отправится с детьми на Кипр, однако им пришлось задержаться в Латвии.

Русскоязычные пользователи Сети из Лимассола высказали мнение, что всему виной природные пожары, которые бушевали еще в конце июля, а после ликвидации последствий в стране установилась небывалая жара - столбики термометров поднялись до +40 градусов. Однако 1 сентября, утверждает "КП", семейство все же покинуло Латвию.

Что касается обучения Гарри и Лизы, то за короткое время дети сменили несколько форм обучения и школ. Так, дома в Подмосковье они посещали престижную гимназию, затем какое-то время продолжали онлайн обучение, потом стали учиться только в частной школе в Израиле, теперь - на Кипре. Однако говорят, что Пугачева и Галкин* планируют отправить наследников учиться в Великобританию или в США.

* признан иностранным агентом на территории России