Россия предложила США возобновить прямые авиаперелеты

Конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения сделала Россия Соединенным Штатам. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что это не имеет отношения к политике – это нужно людям.

Как рассказала Захарова в интервью ТАСС, Москва вышла с такой инициативой к американцам. Подчеркивается, что это не часть некой политической повестки, это прагматика, этого хотят люди.

Также дипломат прокомментировала шаги китайских властей, которые с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан: по инициативе Пекина россиянам можно будет находиться в Китае с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Захарова сообщила, что ответная отмена виз для китайских граждан при поездках в Россию находится в стадии проработки.