Слова Трампа об участии Путина в заговоре против США сочли иронией

Россия, Китай и КНДР не готовят никаких заговоров против США. Так отреагировал на соответствующие заявления Дональда Трампа помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, у Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына даже в мыслях не было плести интриги вокруг Соединенных Штатов. Ушаков отметил, что все три лидера понимают, какую роль играют как сами США, так и Дональд Трамп в международных вопросах.

Ушаков предположил, что слова Трампа о заговоре против США могли быть иронией.

"Я надеюсь, не без иронии, не без иронии сказал, что он передаёт приветы представителю Си Цзиньпину и просит через него тоже наилучшие дружеские пожелания передать президенту Путину и лидеру КНДР, соответственно. И он, опять-таки, я думаю, не без иронии сказал, что якобы эти трое готовят заговор против Соединенных Штатов.", - сказал помощник Путина.

Ранее, комментируя военный парад в Пекине в своих соцсетях, Дональд Трамп попросил Си Цзиньпина "передать привет" Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, "пока они готовят заговор против США".