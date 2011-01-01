Подробности развода Ефремова и Кругликовой

Сегодня, 3 сентября, появилась информация, что актер Михаил Ефремов официально развелся с пятой женой Софьей Кругликовой. Теперь же говорят, что бывшим супругам придется поделить недвижимость, которая оценивается в 200 миллионов рублей.

В частности, речь идет о шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке в Москве. Такое жилье оценивается примерно в 140 миллионов рублей. Квартиру почти в 150 "квадратов" Ефремов купил в 2011 году. А спустя восемь лет на Софью Кругликову была оформлена другая недвижимость. Это 45-метровая квартира на Большой Никитской в Пресненском районе столицы. Ее примерная стоимость - 40 миллионов рублей.

А еще на Кругликову записан дом в 63 "квадрата" с участком в подмосковном СНТ "Рябинушка" Красногорского района. Общая стоимость — около 20 миллионов рублей, передает SHOT.

Отметим, что пока ни Ефремов ни Кругликова не комментировали информацию о своем разводе. Ходят слухи, что после освобождения из тюрьмы у актера сильно испортились отношения с женой, которая несколько лет ждала его из колонии. Якобы артист даже перестал разговаривать с супругой и съехал от нее. Последние дни Михаил Ефремов и вовсе проводил в санатории в Кисловодске, где поправлял здоровье различными процедурами.