МИД: В Москве ждут Трампа с ответным визитом

Официальный представитель МИД России подтвердила, что в Москве ожидают ответного визита президента США Дональда Трампа. Мария Захарова заявила об этом в интервью ТАСС.

Дипломат напомнила, что президент России Владимир Путин сделал соответствующие заявления по итогам своего участия в саммите на Аляске. Российский лидер публично пригласил президента США в Россию.

Встреча президентов России и США состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Трамп на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам переговоров в Анкоридже в ответ на приглашение приехать в Москву заявил, что считает это возможным. Захарова, отвечая на вопрос о сроках визита американского лидера, подчеркнула, что этот вопрос – в компетенции администрации президента России.