Товстик заявил о готовности к прибавлению в семействе: "Я не боюсь"

Миллиардер Роман Товстик бросил жену Елену с шестью детьми и подал на развод после того, как увлекся четвертой женой популярного ведущего Дмитрия Диброва Полиной. Говорят, сейчас шоумен тоже находится в состоянии оформления развода. И если Дмитрию и Полине удалось мирно расстаться, то у Романа и Елены горят нешуточные страсти. Андрей Малахов даже снял несколько выпусков своего шоу с участием пары.

Так, в новой передаче Роман Товстик объявил о готовности еще не раз стать отцом. "Если ангелы будут приходить дальше в эту жизнь через меня, если портал мне судьба не закроет, я не боюсь. Я не боюсь количества, то есть у меня нет этого страха: „Ааа, как много детей“. Я умею очень быстро, в короткое время создать эмоциональную связь с ребенком, я умею быстро посвящать им время", - заявил Роман.

Миллиардер подчеркнул, что будет благодарен судьбе за подаренных "ангелочков" и готов взять полную ответственность за их жизнь и безопасность.

В Сети неоднозначно отнеслись к признанию Товстика. Интернет-пользователи высказали мнение, что для начала Роману стоит озаботиться благополучием уже имеющихся наследников. Другие сочли слова бизнесмена намеком, что тот надеется на скорое появление общих детей с Полиной, которая, напомним, воспитывает троих сыновей от Дмитрия Диброва.