Российские военные уничтожили лодку с диверсантами ВСУ в дельте Днепра

Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков ВСУ высадиться на левый берег. Лодка с диверсантами уничтожена в дельте Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как написал Сальдо в Telegram, вражескую лодку в дельте Днепра засек оператор FPV-дрона 18-й общевойсковой армии. ВСУ не успели переправить диверсионную группу. Одним точным ударом лодку с боевиками отправили ко дну.

Бойцы группировки войск "Днепр" отмечают, что это была очередная попытка ВСУ прорваться на левый берег. Как и десятки других вылазок, она была безуспешной.