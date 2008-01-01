Грузинские власти пригрозили Саакашвили пожизненным сроком за войну 2008-го

Шестое по счету уголовное дело в отношении бывшего президента Грузии может обернуться для Михаила Саакашвили пожизненным сроком. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Экс-президента обвиняют в развязывании войны 2008 года. Спикер парламента припомнил заявления грузинских генералов о "восстановлении конституционного порядка в Южной Осетии". Также к делу приложен указ самого Саакашвили о введении в стране военного положения. Власти планируют добиться запрета партии бывшего президента "Единое национальное движение".

В Москве ранее заявляли, что администрация экс-президента США Джорджа Буша-младшего внушала Саакашвили, что он будет поддержан в войне 2008 года против России. Предполагают, что о договоренности свидетельствует тот факт, что нападение Грузии на Южную Осетию совпало с открытием летней Олимпиады в Пекине, передает РИА Новости.