Певица Ая из группы "Город 312" впервые рассказала о том, как пережила обширный инсульт

Некоторое время назад певица Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) вынужденно покинула коллектив группы "Город 312". Ее заменила другая солистка. Сообщалось, что Ая тяжело переносит последствия коронавируса. Однако в эксклюзивном интервью Андрею Малахову Светлана Назаренко призналась, что ковид спровоцировал обширный инсульт, в результате которого ее спасали в реанимации. Сейчас, спустя время, певица наконец смогла рассказать, что с ней случилось.

По словам Назаренко, она и подумать не могла, что с ней может случиться удар. Одним из симптомов инсульта стала сильная головная боль. Давление не показало сильных отклонений, певица выпила таблетку и легла спать. А проснулась от страшной тошноты. Затем Ая и вовсе стала заговариваться. Муж, который был рядом, немедленно вызвал скорую помощь. Медики срочно госпитализировали артистку. Вначале ее отвезли в одну клинику, потом в другую. Там-то Аю и поместили в палату интенсивной терапии. Когда муж звонил в больницу, чтобы узнать о состоянии Назаренко, ему отвечали, что ее положение критическое, и не давали никаких шансов.

К счастью, Светлане удалось выкарабкаться. Она рассказала, что взяла себя в руки, преисполнилась оптимизма и начала восстановление. Певица буквально заставляла себя заниматься, чтобы ее левая сторона тела стала действовать. В беседе с Андреем Малаховым Светлана продемонстрировала, что может передвигаться без посторонней помощи, поблагодарила врачей и сиделок и заявила, что продолжает лечиться и постепенно возвращается к музыке, без которой не может жить.

Назаренко рассказала, что ее поддержали певица Лолита Милявская, приславшая ей в подарок модные ботфорты, актер Максим Аверин, певица Лариса Долина. А Александр Розенбаум, медик по профессии, регулярно звонил ей по видеосвязи и проверял ее состояние. Нашлись, впрочем, и те артисты, от которых Ая ждала поддержки, но так ее и не получила.

В заключение Светлана Назаренко призвала всех заботиться о себе, следить за здоровьем и не унывать ни при каких обстоятельствах.